Фотожабы: «Россия блокирует белорусскую молочку, потому что в ней обнаружен Telegram»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Класковский: «Более неудачного момента, чтобы принять поправки в закон о СМИ, депутаты придумать не могли»
Устами Лукашенко: губернаторы должны заниматься развитием спорта точно так же, как и посевной
В Молдове Лукашенко подарили вино, мед и орехи в ответ на подаренные им трактора и грузовики
Министр Шуневич заявил, что не знает о метонахождении украденных в День Воли дронов
Тема блокировки Telegram Роскомнадзором сохраняет популярность
Невзоров: «Телеграм превратился в политические Фермопилы. И эта битва прекрасна»
Цитата дня. Андрей Макаревич предложил радикальный способ, как уничтожить Telegram в России
Дуров: «Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне»
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«Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»