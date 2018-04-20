Фотожабы: «Россия блокирует белорусскую молочку, потому что в ней обнаружен Telegram»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Класковский: «Более неудачного момента, чтобы принять поправки в закон о СМИ, депутаты придумать не могли»

Устами Лукашенко: губернаторы должны заниматься развитием спорта точно так же, как и посевной

В Молдове Лукашенко подарили вино, мед и орехи в ответ на подаренные им трактора и грузовики

Министр Шуневич заявил, что не знает о метонахождении украденных в День Воли дронов

Тема блокировки Telegram Роскомнадзором сохраняет популярность

Невзоров: «Телеграм превратился в политические Фермопилы. И эта битва прекрасна»

Цитата дня. Андрей Макаревич предложил радикальный способ, как уничтожить Telegram в России

Дуров: «Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне»

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«Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»