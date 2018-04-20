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20.04.2018
Класковский: «Более неудачного момента, чтобы принять поправки в закон о СМИ, депутаты придумать не могли»

Куда так гонят лошадей депутаты? Неужели и впрямь скоро референдум? — задается вопросом политический обозреватель.

«Более неудачного момента, чтобы принять в первом чтении поправки в закон о СМИ, белорусские депутаты придумать не могли, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by. — Мир как раз наблюдает за глупой, дуболомной атакой российских властей на популярный мессенджер Telegram, которая превратилась в ковровую бомбардировку рунета (и даже белорусов зацепила).

У нас пока до такого не дошло, но, возможно, все впереди. Новая редакция закона о СМИ дает возможность блокировать даже социальные сети. И что бы ни говорили чиновники о желании оградить детей от растления и суицидов (помните речь Остапа Бендера при создании «Союза меча и орала»?), ежу понятно, что поправки — глубоко политические.

Если без обиняков, то все просто: авторитарный режим разбирается с пока слабо подконтрольным ему островком сетевой вольницы. Любая свобода — это в понимании белорусских властей некий непорядок, источник угрозы. Людей, для которых философия жизни и построения общества — это жесточайший спрос, любая свобода априори нервирует.

Теперь сетевой свободы у белорусов станет еще меньше.

Особенно нежелателен для властей очаг потенциальной крамолы, бунтарских настроений в преддверии важных политических кампаний. А тут скоро парламентские, президентские выборы. И только ленивый аналитик не потоптался по теме вероятного референдума с вопросом об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Во всяком случае, показательно, что на недавней встрече с представителями государственных СМИ Александр Лукашенко лично вступился за жестоко критикуемый прогрессивной публикой законопроект: мол, он должен «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

Все вроде благородно, вот только борьба с непроверенной, ложной, деструктивной информацией у нас очень уж выборочная. Фактически это игра в одни ворота — против тех, кого режим считает политическими противниками».

«И Щуку бросили — в реку!» Юрий Зиссер — о поправках в закон о СМИ

 
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