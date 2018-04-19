Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»

Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2.

Напомним, поправки, кроме прочего, вводят обязательную идентификацию тех, кто размещает материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов на форумах, допускается возможность блокировки социальных сетей.

На открытой дискуссионной площадке talks.by аншлаг по этому поводу. Один из форумчан пишет:

— Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию! Они же не анонимы.

Что касается двоих депутатов, которые были «против», то здесь все очевидно – это были Елена Анисим, которая сегодня вступила в спор с министром информации, и Анна Канопацкая, ранее опубликовавшая свои поправки в проект Закона о СМИ, инициированные вместе с Белорусской ассоциацией журналистов.

«И Щуку бросили — в реку!» Юрий Зиссер — о поправках в закон о СМИ