Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»

Как в Молдове отреагировали на визит Лукашенко – обзор прессы и соцсетей.

Президент Беларуси второй день пребывает в Молдове. «Салідарнасць»изучила публикации в местных СМИ, а также реакцию молдаван в соцсетях.

После встречи двух президентов многие издания страны сделали акцент на шутке Лукашенко о диктатуре в Беларуси, которую Додон обернул в пожелание:

— Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас: в сельском хозяйстве, экономике, социальной сфере. Поверьте, большинство граждан Молдовы тоже хотят.

Газета «Timpul», судя по заголовку, считает официальный прием Лукашенко в Кишиневе позорным фактом. Белорусского гостя издание называет «величайшим диктатором на постсоветском пространстве».

Заголовок статьи начинается со слова «позор»

Издание stiri.md опубликовало видео опустевших в ожидании проезда кортежа белорусского гостя улиц Кишинева. «Движение в центре города было парализовано и Игорь Додон мог полюбоваться видом на столицу без автомобилей», — иронизирует портал.

А stirilocale.md называет опустевший (благодаря Лукашенко) впервые за многие годы центр Кишинева «настоящим чудом».

Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию

В комментариях к статье, опубликованной на портале point.md, мнения также разделились. Кто-то хвалит Лукашенко и ставит его в пример молдавским властям, кто-то настороженно отзывается о контактах с Россией: «Не, Батько. Хороший ты парень, но нам не по пути с Востоком».

Есть и те, кто не считает Беларусь примером для подражания: «В Беларуси проезд в общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутка) – 10 лей на наши. Мобильная связь намного дороже, в общественных местах бесплатный wi-fi отсутствует. Люди одеваются однообразно, как при совке. Автомобили на улицах в основном российского производства. Цензура СМИ, малый бизнес не развивается из-за монополий. Додон, ты серьезно?»

Не советуют обольщаться на счет Лукашенко и некоторые пользователи соцсетей на странице Игоря Додона в facebook:

«Лукашенко сам себе на уме, и радоваться нечему. Не тот это человек, чтобы делать что-то хорошее для Молдовы бескорыстно».

Впрочем, очень многие участники обсуждения в восторге от белорусского гостя:

«Заслуживает уважение Лукашенко, только так можно сделать страну процветающей. Жаль, что это не наш президент».

Заголовок «Молдавских ведомостей»

Додон готовится проехаться на белорусском тракторе на опытном поле института растениеводства «Порумбень»

По информации unimedia.info, в ответ на подаренные Лукашенко Молдове пять тракторов и два грузовика Додон презентовал белорусскому гостю вино, мед и орехи.