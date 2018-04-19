Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»

.

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ
Шуневич: Идентификационный номер, прописанный в паспортах у белорусов, не будет присваиваться человеку
Бывший глава Гомельского райисполкома «нашелся» в СИЗО в Беларуси
Чалый еще раз прошелся по «плохим» спискам, которые составят на белорусов
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя. Фотофакт
«Брэжнеўшчына» ХХІ стагоддзя
В субботу по югу потеплеет до +24°С
Гендиректор «Беларуськалия» разогнал штаб солигорского «Шахтера»
Главный тренер «Немана» нецензурно прокомментировал судейство в матче с БАТЭ
Фотограф из пула президента Молдовы снял постаревшего Лукашенко. Фотофакт
Польские компании потратят 3,5 миллиарда долларов на удержание сотрудников
В Минске задержали медсестер хосписа. Их подозревают в продаже психотропов
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Задержан «смотрящий за Витебском»
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Як знайсьці магілу — альгарытм дзеяньняў
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
19.04.2018
Кирилл Иванов
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»

Как в Молдове отреагировали на визит Лукашенко – обзор прессы и соцсетей.

Президент Беларуси второй день пребывает в Молдове. «Салідарнасць»изучила публикации в местных СМИ, а также реакцию молдаван в соцсетях.

После встречи двух президентов многие издания страны сделали акцент на шутке Лукашенко о диктатуре в Беларуси, которую Додон обернул в пожелание:

— Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас: в сельском хозяйстве, экономике, социальной сфере. Поверьте, большинство граждан Молдовы тоже хотят.

Газета «Timpul», судя по заголовку, считает официальный прием Лукашенко в Кишиневе позорным фактом. Белорусского гостя издание называет «величайшим диктатором на постсоветском пространстве».

Заголовок статьи начинается со слова «позор»

Издание stiri.md опубликовало видео опустевших в ожидании проезда кортежа белорусского гостя улиц Кишинева. «Движение в центре города было парализовано и Игорь Додон мог полюбоваться видом на столицу без автомобилей», — иронизирует портал.

А stirilocale.md называет опустевший (благодаря Лукашенко) впервые за многие годы центр Кишинева «настоящим чудом».      

Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию

В комментариях к статье, опубликованной на портале point.md, мнения также разделились. Кто-то хвалит Лукашенко и ставит его в пример молдавским властям, кто-то настороженно отзывается о контактах с Россией: «Не, Батько. Хороший ты парень, но нам не по пути с Востоком».

Есть и те, кто не считает Беларусь примером для подражания: «В Беларуси проезд в общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутка) – 10 лей на наши. Мобильная связь намного дороже, в общественных местах бесплатный wi-fi отсутствует. Люди одеваются однообразно, как при совке. Автомобили на улицах в основном российского производства. Цензура СМИ, малый бизнес не развивается из-за монополий. Додон, ты серьезно?»

Не советуют обольщаться на счет Лукашенко и некоторые пользователи соцсетей на странице Игоря Додона в facebook:

«Лукашенко сам себе на уме, и радоваться нечему. Не тот это человек, чтобы делать что-то хорошее для Молдовы бескорыстно».

Впрочем, очень многие участники обсуждения в восторге от белорусского гостя:

«Заслуживает уважение Лукашенко, только так можно сделать страну процветающей. Жаль, что это не наш президент».

Заголовок «Молдавских ведомостей»

Додон готовится проехаться на белорусском тракторе на опытном поле института растениеводства «Порумбень»

По информации unimedia.info, в ответ на подаренные Лукашенко Молдове пять тракторов и два грузовика Додон презентовал белорусскому гостю вино, мед и орехи.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.4 (оценок:9)
Главное
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Светлана Ситница: «Да мы за всю нашу жизнь два раза вместе отдыхали!»
Невзоров: «Телеграм превратился в политические Фермопилы. И эта битва прекрасна»
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
«Медиатехнолог»: «Женщины, у которых впервые за несколько лет будет секс, благодарны Роскомнадзору»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY