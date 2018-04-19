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Общество
19.04.2018
Лера Василькова
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию

Красота и лучезарность этого кадра зашкаливает, претендуя на звание «президентские фотообои года».

Игорь Додон и Александр Лукашенко

Президент Молдовы провел для президента Беларуси экскурсию по резиденции «Кондрица», сообщает БЕЛТА.

Отметим, что молдавская госрезиденция располагается недалеко от Кишинева. Ее территории принадлежат сотни гектаров леса и она находится под постоянной госохраной. Также «Кодрица» неоднократно попадала в скандальные заголовки местных СМИ. В частности, те писали о «неофициальном ремонте», сделанном в президентской вилле всего через несколько месяцев после того, как Додон сел в президентское кресло.

Фотограф из пула президента Молдовы снял постаревшего Лукашенко

 
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