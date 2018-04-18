Цитата дня. Андрей Макаревич предложил радикальный способ, как уничтожить Telegram в России

Известный музыкант высказался на злободневную тему.

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к чёрту электричество в стране. А чё, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?», — написал Андрей Макаревич в Фейсбуке.

Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах