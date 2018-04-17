Дуров: «Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне»

Создатель Telegram высказался о последствиях блокировки своего детища.

«Власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Последствия блокировки:

1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.

2. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN.

3. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.

Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал Павел Дуров Вконтакте, одним из создателей которого также является.

Роскомнадзор заблокировал почти 800 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, а также 1 048 574 IP-адресов Google.

Топовые Telegram-каналы – о блокировке: «Бунт стариков»