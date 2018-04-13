Топовые Telegram-каналы – о блокировке: «Бунт стариков»

Рунет на ушах. «Салiдарнасць» собрала реакцию топов.

В пятницу Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к популярному мессенджеру. По словам судьи, решение подлежит немедленному исполнению.

Топовые российские общественно-политические Telegram-каналы мгновенно отреагировали на блокировку мессенджера.

Караульный:

«Нехорошо, когда вынужденное развитие способностей обходить государство у активного класса выходит на уровень привычки. Принцип VPN начинает действовать повсеместно, включая выборы».

«Незыгарь»:

«Да что там блокировка Telegram.

Есть очень большие чиновники и бизнесмены, которые серьезно предлагают блокировать в России Айтюнс и внести в санкционный список Apple, Майкрософт и IBM с их продукцией и ПО.

Бунт стариков».

Politburo 2.0:

«Какая главная тема в кулуарах Красноярского экономического форума? Предстоящая блокировка Telegram. Чиновники, депутаты и бизнесмены массово устанавливают VPN».

Политджойстик:

«Сегодняшний суд по закрытию Телеграм с политической точки зрения – это рубикон для взаимоотношений власти и активной политической части социальных сетей. Если начнут блокировать Телеграм, а авторы и читатели останутся в нем, найдут способы обхода и это приведет к увеличению аудитории, то это не пойдет на пользу никому.

Доверие не восстановить, градус критики в постах возрастет, силовики начнут искать анонимных авторов, найдут кого-то и будут скандальные процессы».

«Рассказы о смешной России»:

«Телега всё, разрешили блокировать, качайте приложения с VPN и пользуйтесь прокси. Надеюсь, увидимся».

Алиса в стране РФ:

«Так получилось, что Телеграм стал для меня практически смыслом жизни. Идёшь-идёшь, раз идея для поста возникла. И ты думаешь о ней, садишься, пишешь, вкладывая всю душу. Ещё и другие люди могут это прочитать. Практически свет несёшь.

А тут бац – и лампочка перегорает. Не, даже не лампочка. Светлячок, которого Ёжик в тумане нёс на веточке, улетает с другим светлячком. Как дальше жить?»

Кремлевский мамковед:

«В 2020 россияне будут отправлять посты в телеграм-каналы только ночью на конспиративных квартирах».

Теория элит:

«​Бум VPN и прокси-серверов. Такое ощущение, что сейчас вся Россия учится устанавливать VPN, даже те, у кого нет Телеграма. Тысячи блогеров призывают к обходу блокировки телеги. Ура!»

Дуров отреагировал. Фотофакт (плюс советы пользователям)