Фотожабы: «Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Накануне стало известно, что милиция разрешила белорусам культурно выпивать на кладбищах в Радуницу

Единоросс Петр Толстой (дочь которого учится в США) заявил, что вместо американских и европейских лекарств россияне могут лечиться, например, боярышником и корой дуба

Главная тема недели в Рунете – блокировка Telegram

Администраторы анонимных Telegram-каналов обсуждают экономические инсайды

Создатель Telegram Павел Дуров высказался о последствиях блокировки своего детища, а также нарисовал логотип цифрового сопротивления: собаку в капюшоне

В Греции будут судить бывшего премьера Георгиосу Папандреу за невыполненные предвыборные обещания

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Фотожабы: «В этой Вселенной был апокалипсис?»