Фотожабы: «Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Накануне стало известно, что милиция разрешила белорусам культурно выпивать на кладбищах в Радуницу
Единоросс Петр Толстой (дочь которого учится в США) заявил, что вместо американских и европейских лекарств россияне могут лечиться, например, боярышником и корой дуба
Главная тема недели в Рунете – блокировка Telegram
Администраторы анонимных Telegram-каналов обсуждают экономические инсайды
Создатель Telegram Павел Дуров высказался о последствиях блокировки своего детища, а также нарисовал логотип цифрового сопротивления: собаку в капюшоне
В Греции будут судить бывшего премьера Георгиосу Папандреу за невыполненные предвыборные обещания
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Фотожабы: «В этой Вселенной был апокалипсис?»
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