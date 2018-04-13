Фотожабы: «В этой Вселенной был апокалипсис?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Побегут ли белорусы покупать валюту?

«Получат работу 750 тысяч белорусов, и не надо будет гастарбайтерствовать в России»

С Днем космонавтики!

Топовые Telegram-каналы – о блокировке: «Бунт стариков»

Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился

Рунет не отпускает новость о том, что Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

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«Ты видишь свиную чуму в Беларуси? А она есть»