8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?

Проверяем заслуги Лукашенко по пунктам.

20 ноября исполнилось 8888 дней бессменного президентства Александра Лукашенко. Государственное информагентство БЕЛТА назвало эту дату «праздником бесконечности» и решило вспомнить, что сделано в Беларуси за этот срок. Мол, успех лидера измеряется не днями, а результатами.

Поскольку первое же достижение, приписываемое главе государства, вызывает недоумение, мы решили проверить и остальные. Итак, по пунктам.

За прошедшие годы Беларусь вошла в группу 50 стран мира с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала

Звучит красиво, вот только еще до прихода к власти Лукашенко Беларусь уже входила в эту группу: в 1990-м наша страна занимала 40-е место в рейтинге Индекса развития человеческого потенциала (так этот интегральный показатель назывался до 2013-го).

А в 1995-м мы опустились в рейтинге на 65-е место. В последующие годы Беларусь балансировала между 68 и 69 местами.

Установлены торговые отношения со всеми странами мира

Процесс установления торговых отношений начался практически сразу после обретения страной независимости. И продолжился с избранием на пост президента Лукашенко.

К слову, с основным торговым партнером Беларуси — Россией — соглашение о свободной торговле было подписано в ноябре 1992-го. Сегодня на ее долю приходится около 40% белорусского экспорта и около 60% импорта, что не первый год заставляет беспокоиться независимых экономистов.

Вторым ключевым рынком для нас являются страны ЕС. Но не стоит забывать, что главным источником пополнения валюты на этом направлении до сих пор являлись поставки нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. И эта лавочка уже закрылась.

Сохранены оставшиеся в наследство от СССР промышленность и сфера АПК

Свежей иллюстраций того, как бессменное руководство сохранило советское промышленное наследие, является «Борисовдрев». Предприятие стало символом проваленной властями модернизации деревообработки. И одним из многих жертв неумелого управления.

Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

Первый и пока единственный президент страны сохранил не только колхозы, но и сам принцип хозяйствования. Итогом стало то, что в последние годы убыточным стало едва ли не каждое третье хозяйство. К уборке урожая, как и во времена СССР, привлекают учащихся и армию.

В АПК из бюджета годами текли такие потоки, что диву даешься, как Беларусь не стала, как минимум, европейским лидером на аграрном рынке. Но мало засыпать колхозы льготами и кредитами. Без настоящего хозяина и земли в частной собственности закономерным итогом будут ежегодные совещания о дисциплине и хранении топлива.

Уделяется значительное внимание занятости населения

Звучит как издевка, если учесть тот факт, что белорусам снова стали приходить «письма счастья» — на подходе вторая часть драмы «Государство против тунеядцев».

И пока власти думают, как же заставить работать граждан, многие из них уезжают жить и работать в другие страны. Например, в Германию. Или Польшу, которая для белорусских работяг стремительно заменяет Россию.

По наблюдениям экономистов, в последние годы вынужденная трудовая миграция приводит к вымиранию целых регионов страны.

Почему в Бресте не могут найти водителя на зарплату в полторы тысячи