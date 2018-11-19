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Общество
19.11.2018
Белорусам стали приходить «письма счастья»: возможных «тунеядцев» просят подтвердить занятость

Жителям Бобруйска стали приходить письма из исполкома с предложением подтвердить свою занятость. Иначе за горячую воду они будут платить по полной, пишет babruysk.by.

Отправитель писем – городская комиссия по координации работы по содействию занятости населения города Бобруйска. Работает такая комиссия в горисполкоме с мая текущего года.

В извещениях говорится о том, что сейчас ведётся формирование списков работающих и неработающих граждан. При этом подчёркивается, что «комиссия не располагает сведениями о вашей занятости в экономике».

Как пояснила секретарь комиссии, это означает, что письма рассылаются тем, кого нет в базе исполкома. Таким гражданам нужно подтвердить то, что они работают, иначе они будут причислены к «тунеядцам». Сами комиссии не будут выяснять, работает человек или нет. Первые списки «тунеядцев» должны быть сформированы к 1 декабря этого года. Потом они будут обновляться раз в квартал.

В письме комиссия предупреждает, что с 1 января 2019 года «трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги горячего водоснабжения по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обусловленных затрат».

С 1 октября будущего года неработающие будут платить полностью также за отопление и газ при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Субсидируемый тариф на подогрев воды и отопление на сегодняшний день составляет 16,9 рублей за 1 Гкал. Полный – 81,4 рубля за 1 Гкал. То есть получается, что  стоимость горячей воды и отопления возрастёт почти в пять раз.

Секретарь комиссии также пояснила, что платить по-полной придётся лишь тем «тунеядцам», которые являются плательщиками за жилищно-коммунальные услуги, то есть – имеют квартиру в собственности. Если неработающий проживает с работающим собственником жилья, то нововведения в Декрет «о тунеядцах» его не коснутся. В том случае, если собственник нигде не работает и не попадает ни под одно исключение из списка, но члены его семьи работают, то оплата коммунальных услуг будет делиться поровну между всеми зарегистрированными в квартире.

 
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