Кому нужен многострадальный «Борисовдрев», для которого ищут инвестора?

Госкомитет по имуществу Беларуси объявил о готовности продать госпакет акций предприятия.

«Борисовдреву», ставшему символом проваленной модернизации деревообработки, пытаются найти стратегического инвестора, чтобы быстрее вдохнуть светлую жизнь, отмечает TUT.BY.

Это многострадальной предприятие несколько лет назад прогремело на всю Беларусь. Затянувшаяся модернизация, на которую было направлено более ста миллионов евро, не дала ожидаемого эффекта, что вызвало гнев Александра Лукашенко. За ее провал в ноябре 2013 года должностями поплатились чиновники самого высокого ранга.

Напомним, с 2008 по 2014 год на «Борисовдреве» проводилась модернизация, потому что износ оборудования составлял 94-98%. Переоборудование обошлось в 112 млн евро.

В настоящее время «Борисовдрев» можно считать современным предприятием с передовыми технологическими процессами, говорится в информационном меморандуме.