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Экономика
20.11.2018
Павел Рос
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

Экономист объяснил, почему история с предприятием – это «лакмусовая бумажка целого ряда вещей».

Известный экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил, что кейс многострадального государственного предприятия «Борисовдрев», в которое безуспешно вложили более сотни миллионов долларов, показательный для нынешней власти.

Кому нужен многострадальный «Борисовдрев», для которого ищут инвестора?

– Первое – это вопиющий пример того, как власти игнорируют экономическую теорию, – отметил экономист. – Они думали, что структура собственности и уровень мотивации не имеют никакого значения. И «Борисовдрев» показал, что это далеко не так. Причем, с очень печальными последствиями для бюджета.

Второе – за что бы ни брались чиновники, даже в рамках госпрограмм и при личном участии президента, заканчивается провалом, напоминает эксперт.

– Каждый раз мы видим грубейшие нарушения реализации инвестиционных программ. И даже не с точки зрения коррупции, а в плане маркетинга и продаж. Это как в середине 90-х в Африке построили кучу заводов, а потом решили задаться вопросом – зачем они нужны, если эти товары не пользуются спросом. Похожую ситуацию сейчас мы видим в Беларуси.

И третье – по мнению Ярослава Романчука, навязать проблемное предприятие эффективному инвестору, несмотря на все усилия властей, будет очень сложно.

– Даже несмотря на то, что предприятие было передано Банку развития, что его опять накачали деньгами – никакого решения в рамках госсобственности нет. И даже в случае продажи предприятия будет очень большой разрыв между ресурсами, которые государство потратило на этот завод, и той ценой, которую готов заплатить инвестор. Особенно, если для него, по традиции, будут выдвинуты какие-то нереальные условия. Тогда все это превратится в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков.

Экономист уверен, что из этой истории государство должно сделать выводы, чтобы люди, которые занимались этим проектом, в будущем «не имели возможности принимать решения в плане реализации госпрограмм, чтобы похожие проекты и ошибки не повторились».

– Если посчитать и провести аудит, сколько за последние десятилетия государство потратило ресурсов на неэффективные госпредприятия, окажется, что речь идет о десятках миллиардов долларов, если говорить в масштабах всей страны. И это очень серьезная проблема, – подчеркнул собеседник «Салiдарнасцi».

 
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