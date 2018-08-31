«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил

Экономист, известный своей критикой белорусской власти, неожиданно встал на сторону Румаса и компании.

Экономист Сергей Чалый, в эфире TUT.BY , оценил действия нового Совета Министров, который в августе возглавил банкир Сергей Румас. Вместо того, чтобы по привычке критиковать высказывания и действия чиновников, эксперт обратил внимание на образцово-показательное поведение членов правительства.

– Ни одной неверной ноты в заявлениях пока. Вот реально ни одной! Да, еще мало времени прошло, но когда это кому мешало, – отметил Сергей Чалый.

По его словам, за несколько недель со дня назначения нового состава правительства, был сделан целый ряд правильных заявлений.

Первое – кабинет Румаса пересмотрел пропагандистские показатели в проект развития страны на будущий год

– Они придумали красивый трюк. Сказали: вот, Александр Григорьевич, у нас есть заветы к 2025 году удвоить ВВП и увеличить его до 100 миллиардов долларов. И это будет наш целевой параметр, грубо говоря, пропагандистский. Одновременно мы будем закладывать базовый параметр, уже более реальный. То есть, Румас одновременно умудрился спрогнозировать и дождь, и солнце! – замечает экономист.

Таким образом, правительству удалось снизить базовый показатель роста экономики с 2,8% до 2,1% роста на 2019 год, что точно соответствует реальной картине. Вместе с тем, в базовом прогнозе правительство полностью учло негативные последствия: как от нефтяного маневра, который проводит Россия, так и от возможного снижения мировых цен на нефть.

– Это прекрасный маячок, который отсылает нас к 2012 году, когда Румас был уволен из правительства, как раз из-за спора с Администрацией президента о темпах роста, которые тогда были завышены. Вот вам и ответ, – проводит параллели экономист.

Второе – Румас запретил губернаторам давать указания частному бизнесу

– Он сказал, мол, своим госам вы можете доводить, что захотите. Но зачем это делать для частников? Кроме того, он сказал, что ключевым параметром для местных чиновников теперь является создание новых рабочих мест.

Румас покритиковал губернаторов за давление на бизнес

И посмотрите, как он красиво это сделал – ответственным за создание рабочих мест назначил именно главу Совета по развитию предпринимательства. И это очень правильный акцент, на самом деле, – подчеркивает Сергей Чалый.

Третье – правительство взяло курс на развитие частной инициативы

Экономист обращает внимание еще на один любопытный момент: правительство предполагает, что основными драйверами белорусской экономики до 2025 года будет IT-сфера, сфера услуг и логистическая отрасль. А вовсе не промышленность .

– То есть, по сути это заявление против индустриализации, которая была на повестке дня в последнее время. И разговор идет о том, что именно малый бизнес будет в регионах обеспечивать занятость. А ведь раньше идея была какая? Строить в каждом из 63 регионов какие-то новые заводы. Сейчас речь идет совсем о другом, – подмечает Сергей Чалый.

Кроме того, вице-премьер Александр Турчин предложил кардинально пересмотреть программу поддержки предпринимательства. По его мнению, малый и средний бизнес должен «стать драйвером в решении проблемы трудоустройства и создании новых рабочих мест в регионах».

– То, что они сейчас говорят, это как раз и есть попытка заработать авторитет. Мол, не насиловать будут бизнес всеми этими никому не нужными гигантскими стройками века, а будут удавку снимать, которая за эти годы затянулась. Это очень важно, – подытожил Сергей Чалый.