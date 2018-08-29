Новый министр экономики рассказал, что для Беларуси станет «нефтью и газом»

Минэкономики рассчитывает на рост экспорта услуг в 2019 году до рекордных $ 9,7 млрд.

– Впервые получим общую валютную выручку от этого сегмента нашей экономики на уровне $ 9,7 млрд, – сказал на заседании Совмина 28 августа Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА. – Транспортные, логистические, IT-услуги становятся для нашей экономики «нефтью и газом», которых у нас нет.

По словам министра, в IT-секторе росту будет способствовать декрет №8, в туристической отрасли – проведение II Европейских игр и продление безвизового режима до 30 дней. Конкурентоспособность доказывают и предприятия строительной отрасли, которые выиграли конкурсы и заключат несколько крупных контрактов на строительство дорог и социальных объектов в России.

Дмитрий Крутой напомнил, что темп роста ВВП в 2019 году запланирован на уровне 104%: «Ниже просто невозможно. Это ключевой параметр нашей программы среднесрочного развития до 2020 года».

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