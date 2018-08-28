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Экономика
28.08.2018
Румас покритиковал губернаторов за давление на бизнес

Премьер-министр заявил о недопустимости доводить показатели частному бизнесу.

Соответствующее заявление Сергей Румас сделал на заседании Совмина, передает БЕЛТА.

– Тема не новая, но как-то замылена, хотя для меня она очень важная. Это касается всех присутствующих, и в первую очередь губернаторов. Я имею в виду пункт проекта указа, которым устанавливается запрет на доведение показателей частному бизнесу, а также показателей, не определенных правительством, – отметил Сергей Румас.

Такая же норма есть и в действующем указе №469 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год». Однако на практике ситуация складывается по-другому.

– Требования указа на местах не выполняются. Доводятся задания до организаций всех форм собственности, включая частников, – констатировал премьер-министр.

 
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