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Экономика
29.08.2018
Анастасия Зеленкова
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства

Экономист Ярослав Романчук объяснил, кого «недоуволили» в правительстве и почему это надо как можно скорее сделать.

Серьезные перемены в составе правительства уже третью неделю не дают расслабиться. Многие отмечают прогрессивный характер данного решения главы государства, обсуждают заявления новоназначенных руководителей и уже поговаривают про ветер перемен.

Однако не все так просто. Руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук в интервью «Салідарнасці» объяснил, почему столь серьезная чистка правительства на самом деле недостаточна и кого стоило бы Лукашенко уволить в первую очередь.

— На самом деле, Лукашенко не стоило бы ограничиваться только этими персонами. Есть еще очень много кандидатур для снятия. Не буду сейчас комментировать силовиков, поскольку это не моя сфера. Хотя у меня остаются большие вопросы к председателю КГК Леониду Анфимову, — отмечает собеседник. — Особенно после его абсолютно мракобесных высказываний в «Советской Белоруссии». Как вообще человек с такими взглядами может возглавлять  комитет госконтроля, который встроен в систему согласования экономических решений? Ведь когда будут какие-то более-менее адекватные решения предлагаться на уровне премьера и вице-премьера, то люди с такими взглядами, как у Анфимова, будут блокировать всё.

Также среди лишних сегодня в правительстве фигур экономист называет министра финансов Владимира Амарина.

— Ведь он фактически самоустранился, — поясняет Ярослав Романчук. — Посмотрите, Амарин лично почти не участвует в обсуждении ключевых вопросов экономической политики, бюджета, налогов — всё отдал на откуп своему заместителю Ермоловичу.

А между тем, по мнению экономиста, сегодня очень важна именно командная работа, в которой была бы координация между ведомствами — администрацией президента, министром экономики, министром финансов, Нацбанком, между вице-премьерами и премьером.

— Вот эта команда была бы оптимальной, чтобы выполнять сложные задачи. А так это всё в разнобой. А с учетом того, какое место занимает силовой сектор, все эти подвижки явно не могут нейтрализовать то негативное влияние, какое оказывают на экономическую политику силовики.

Еще одна кандидатура, которую Лукашенко следовало бы заменить в правительстве, по версии Ярослава Романчука, это вице-премьер Михаил Русый, который долгое время был министром сельского хозяйства.

— Разве заслужил Русый место вице-премьера, если судить по тем финансовым показателям, которые демонстрирует сельское хозяйство? — задается вопросом экономист. — Он, может, и хороший мужик, и знает производство, но какова эффективность его работы? Сколько денег сельское хозяйство получило, какая рентабельность отрасли? Сколько предприятий могут работать без господдержки? Какая зарплата в сельском хозяйстве? И в конечном итоге мы приходим к выводу, что такого рода кураторство не дает конкретного финансового результата. Поэтому в этой ситуации нужно оценивать не качества мужика, с которым можно легко париться в бане и обсуждать бытовые и около политические темы, а судить по конкретным результатам.

Более того, именно отставка Русого могла бы стать главным посылом обществу от Александра Лукашенко, считает эксперт.

— Вот если бы президент так сделал, это явилось бы сигналом того, что Лукашенко готов к переменам, готов пожертвовать даже своими традиционными взглядами на святое святых — агропромышленный комплекс. И тогда бы на месте Русого, глядишь, оказался бы какой-нибудь современный менеджер, который смотрел бы на АПК не как на сектор выкачивания ресурсов из бюджета, а как на сектор, в котором можно нормально зарабатывать деньги. А без такого подхода никакие перестановки в правительстве не будут иметь результата.

 
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