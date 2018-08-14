Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

Во вторник Александр Лукашенко устроил в Орше самый яркий разнос этого года.

Телеканалы «Беларусь 1», ОНТ и СТВ показали кадры с совещания.

Глава государства, недовольный ситуацией в Оршанском районе, кричал и бил кулаком по столу.

На директора Оршанского инструментального завода Владислава Бардюкова было больно смотреть.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова несколько раз вставала, когда глава государства обращался к ней.

Министра промышленности Виталия Вовка глава государства потребовал немедленно отправить в оставку.

Как и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.

Александр Позняк – уже бывший глава Оршанского райисполкома.

Руководителю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу (на фото справа) будет объвлен строигий выговор.

Главе Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву…

…и госсекретарю Совбеза Станиславу Засю объявлено «полное служебное несоответствие».

Вице-премьер Василий Жарко попытался объяснить плохое оснащение больницы, но был жестко прерван Александром Лукашенко: «Садитесь!»

Лукашенко отчитал Жарко: «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет?»

Попал под огонь критики и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Странным образом глава государства не подверг отдельной критике премьера Андрея Кобякова. Но при этом дал поручение заменить верхушку правительства.

Класковский: «Лукашенко щелкает кнутом, но этот кнут не выполняет роль волшебной палочки»