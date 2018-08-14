Лукашенко отчитал Жарко: «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет?»

Вице-премьеру досталось за недоработки в развитии сферы здравоохранения.

— Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели, — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Лукашенко устроил разнос главе Витебского облисполкома