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Политика
14.08.2018
Салiдарнасць
Лукашенко устроил разнос главе Витебского облисполкома

После визита в Оршанский район глава Беларуси отчитал Николая Шерстнева. Ему досталось за мизерную зарплату на предприятиях, за задержки этой самой зарплаты и, как следствие, за трудовую миграцию жителей.

На совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района глава Беларуси заявил, что ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это Br770, а в среднем по Витебской области – Br820.

– И вообще, Николай Николаевич, – обратился Александр Лукашенко к главе Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. – Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области.

Президент поинтересовался реальной ситуацией на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти выполнять поставленные задачи.

– Почему провалены и не выполнены поручения президента? – приводит слова Лукашенко его пресс-служба. – Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов.

Глава администрации президента Наталья Кочанова на совещании отметила, что поручения, касающиеся развития Оршанского района, Лукашенко дал в апреле 2017 года.

По ее словам, за это время Совмин провел восемь (!) президиумов, однако результаты не достигнуты.

– По сути, глубоко проблемными предприятиями никто не занимался, – цитирует Кочанову БЕЛТА.

На этом же совещании выяснилось, что Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации.

Управляющий делами президента Виктор Шейман рассказал о результатах мониторинга 45 крупных и средних организаций Оршанского района.

Почти 60% изученных предприятий характеризуются как неплатежеспособные и устойчиво неплатежеспособные. Среди других проблем он назвал запущенность территорий, захламленность помещений, высокая степень изношенности технологического оборудования и острая необходимость в модернизации, отсутствие оборотных средств, низкий уровень заработной платы.

Условия труда на некоторых предприятиях человеческими назвать сложно, заявил Шейман.

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