Класковский: «Лукашенко щелкает кнутом, но этот кнут не выполняет роль волшебной палочки»

Политический обозреватель – о возможной смене правительства в Беларуси.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский оценил планы главы государства сменить состав правительства.

– Та информация, которая поступает из официальных источников, оставляет противоречивое впечатление, – заметил он. – Ясно, что уже «полетели головы» двух министров как минимум. Но еще прозвучала фраза «подготовить предложение о смене верхушки правительства». То есть не исключено, что все это коснется и самых высокопоставленных правительственных чиновников.

По мнению собеседника, если в Совете министров будет проведена некая выборочная чистка, то, главным образом, под ударом рискует оказаться экономический блок правительства.

– Во-первых, официального лидера волнует, что не выполняются его поручения… Он раздражен: вроде бы щелкает кнутом, но этот кнут не выполняет роль волшебной палочки. Да, чиновники боятся и крутятся, но выше пояса не прыгнешь. Нынешняя экономическая модель, как дружно говорят эксперты, давно исчерпала свой ресурс, – напоминает Александр Класковский.

Второй фактор, который «раздражает, злит и заставляет нервничать» Александра Лукашенко – это то, что Москва постепенно «закручивает краник» и ужесточает требования к Беларуси – как по поставкам нефти в страну, так и по выделению даже обещанных ранее кредитов.

– И, наконец, еще один фактор, который заставляет нервничать белорусского руководителя – это то, что не за горами президентские выборы. То есть нужно что-то предъявлять народу, а тут не выплясывается даже эта несчастная тысяча рублей средней зарплаты. А так как на реформы власть пойти не готова, мы видим показательную рубку голов вертикали.

Но построить в 21-м веке современную экономику, построить IT-страну, как это было с пафосом провозглашено, такими методами просто невозможно, – подчеркивает Александр Класковский.

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