Лукашенко собирается менять правительство

Он обвинил топ-чиновников в «пофигистическом отношении» к его поручениям.

На совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района глава государства потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, сообщает БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

– Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, – потребовал Лукашенко. – Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!

Первыми кандидатами на вылет из Совмина могут стать министры промышленности и строительства.

– Он сидел, не мог отремонтировать крышу – выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? – возмутился глава государства.

Лукашенко отправил в отставку главу Оршанского райсполкома Позняка и поручил найти ему другую работу. На смену ему президент предложил поставить министра промышленности Виталия Вовка.

– Как вариант, направьте Вовка сюда – будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает – пойдет туда, куда я вчера сказал.

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