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Экономика
13.08.2018
Салiдарнасць
Лукашенко определил будущее министра промышленности: Или тюрьма, или Орша

Глава государства подверг жесткой качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода.

Окружение Лукашенко конспектирует. Фото БЕЛТА

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко, еще только подъезжая к заводу, обратил внимание, что попытки навести порядок на территории не принесли должного результата: «все было сделано второпях и некачественно».

— Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие.

Отмечается, что также Лукашенко остался крайне недоволен увиденным на предприятии.

— Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет, — предупредил он, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.

И пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу предприятия: это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие «Гомсельмаша», и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями.

— Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен. Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод. Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности – определи.

Лукашенко доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и прилагаемых мерах по выводу на устойчивую работу. Отмечены позитивные сдвиги, однако высокий гость высказался с жесткой критикой по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода. Сообщается, большая часть помещений содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля:

— Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!

Лукашенко обратил внимание, что в Оршанском районе есть станкозавод «Красный борец», руководитель которого Александр Шульгин также присутствовал на мероприятии. Тот подтвердил способность своего предприятия оперативно поставить большинство необходимого оборудования.

— Вы знали жесткое требование президента. Почему не сказали, что не нужны никакой импорт, никакие конкурсы, у нас «Красный борец» здесь делает.

И поручил организовать прямые закупки необходимого оборудования как у этого предприятия, так и других отечественных производителей, а закупить по импорту лишь то, что они не смогут поставить:

— С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Под ту рентабельность, которая у тебя есть. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки.

Напомним, Оршанский инструментальный завод задумывался как всесоюзный производитель металлорежущего и вспомогательного инструмента для предприятий всех 15 республик.

На производстве в три смены трудились 2800 человек, а продукция завода отгружалась вагонами. В 2017-м региональный промышленный гигант оказался на грани банкротства, а на модернизацию убыточного предприятия планировалось выделить 63 млн долларов.

 
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