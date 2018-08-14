«Шеймана послал, а он ни черта не сделал — генерал!» Оршанский район переведен на особый режим

Александр Лукашенко во время совещания в Орше высказал изрядную долю критики в адрес руководителей высокого уровня: Андрея Кобякова, Виктора Шеймана, Владимира Андрейченко.

Во вторник досталось всем руководителям, ответственным за реализацию данных ранее поручений: руководству правительства, Администрации и Управления делами президента, Совета безопасности, губернатору, а также курирующему Витебскую область председателю Палаты Представителей Владимиру Андрейченко.

Пресс-служба главы государства приводит следующую его цитату:

– Это ваша работа как начальника штаба (Администрация президента), и того же Шеймана, и того же Андрейченко. Он ответственный здесь вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил? Безобразное отношение к делу!

Александр Лукашенко раскритиковал премьер-министра:

– Президент требует, а в правительстве умные сидят – «да пофиг, что он там требует». И в этом виноваты вы, я вам это публично при всех говорю. Вы, бывший глава моей администрации, не создали в Правительстве напряжения, чтобы решения президента были безукоризненно выполнены. Я вас предупреждал: работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта - генерал! Поэтому вы мне не рассказывайте.

Глава государства распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Фактически, это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

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