Пластинку заело? О чем забыл Лукашенко

Когда слышишь от главы государства про недопустимость убыточных и дотационных проектов, возникает ощущение не то что дежавю, а полной остановки времени — какого-то Дня сурка.

– Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается, – заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот».

Такая забота вполне объяснима: одна из известных проблем «Гродно Азот» — необходимость дотировать отечественное сельское хозяйство. Да и в целом убыточные предприятия — тяжкий груз нашего бюджета. Поэтому слова о недопустимости дотационных проектов звучат обнадеживающе и по идее должны будить веру в то, что власти, наконец, проблему осознали и нашу экономику ждет скорое выздоровление.

Но что-то надежда эта не просыпается. Может быть, потому, что такие слова мы слышим уже много лет.

Еще в 2007 году, говоря об отстающих сельхозпредприятиях, глава государства грозно заметил:

— Пусть погибают! 13 лет их на своих плечах носим. Хватит уже. Хозяйства, которым мы помогли, которые подняли с колен, благодаря государственной поддержке, должны зарабатывать сами.

Тогда же президент озвучил и сроки: «еще через год, а именно в 2009 году, хорошо работающие предприятия вообще не должны получать никаких государственных дотаций».

Но прошел 2009 год, минул и 2010, и еще много-много лет. Не изменилась ни ситуация, ни риторика Лукашенко. Через 10 лет, в 2017 году, Александр Григорьевич вновь грозно вопрошал:

— Почему бюджет превращен в костыль для хромающих предприятий? И поток предложений от правительства по изготовлению этих костылей на уровень президента не прекращается.

Естественно, президент тут же потребовал покончить с этим безобразием раз и навсегда.

И вот в 3 мая 2018 года, на совещании правительства, глава государства вновь констатировал:

— Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета.

Вот и выходит, что как уснули в 2007-м под трели о недопустимости убыточных и дотационных проектов, так и проснулись под них же в 2018-м. Кстати, чтобы вы особо не обольщались, что в один прекрасный момент к президенту вдруг вернется память и он вспомнит о своих планах, приведем еще одну цитату, сказанную все на том же совещании неделю назад:

— Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать.

Похоже, шансов на выздоровление нет.

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