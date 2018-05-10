Лукашенко обсудил очередную модернизацию: «Никаких убыточных и дотационных проектов»

Глава государства провел совещание о перспективах развития ОАО «Гродно Азот».

– Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается, – подчеркнул Александр Лукашенко, отметив, что это предприятие важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом, сообщает пресс-служба президента.

По мнению главы государства, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти:

– Поэтому актуальность производства, увеличение производства постоянно будет расти… Мощности комбината отработали более 30 лет и практически вырабатывают второй ресурс. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции.

Поэтому, считает он, возникла объективная необходимость серьезной модернизации предприятия, сообщает БЕЛТА. В правительстве рассматривались два варианта: проведение глубокой модернизации действующих производств либо строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств:

– Жаль, что не рассмотрели третий вариант: строительство нового комплекса и модернизация старого. Но это вопрос рынка. У нас, наверное, как это бывает, все исходили из того, что посчитали: модернизация старого – столько, строительство нового – столько. Но не начали с главного: куда будем девать продукцию и по каким ценам в перспективе будем покупать сырье для этого производства. Это главное – рынки сбыта и сырье. А потом делать выводы.