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Экономика
03.05.2018
Салiдарнасць
Лукашенко и Кобяков увидели расцвет экономики и ждут пополнение бюджета

На совещании по вопросам социально-экономического развития президент и правительство источали невероятный оптимизм.

Вот лишь некоторые любопытные наблюдения наших высоких экономистов.

«Вечно это точно не будет»

— В настоящий момент сложились благоприятные условия. Рост мировых цен (на нефть — «Салідарнасць»)  тоже нам на руку, поскольку растут цены и на нефтепродукты, которые мы производим в Беларуси. Дороже мы продаем минеральные удобрения, в том числе калий. Это позволяет рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет, — цитирует cлова главы государства его пресс-служба. — Какой период времени это будет продолжаться, никто не знает, но вечно это точно не будет. Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах.

«Каждый будет тянуть одеяло на себя»

Лукашенко констатировал наличие разных мнений по поводу направлений расходования бюджетных средств.

— Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно прежде всего сокращать государственный долг, — отметил белорусский лидер. — Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ. Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, заработные платы бюджетникам, поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

«Правительство намеревается продолжить практику оказания господдержки предприятиям»

По словам Лукашенко, Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета.

— Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать, — отметил глава Беларуси. —  Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки. Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать. Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет.

Лукашенко подчеркнул, что «мы за счет бюджета всем помочь не сможем».

— К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное, — потребовал глава государства.

Кобяков: «Экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост»

Со своей стороны премьер-министр Андрей Кобяков рассказал белорусскому президенту об успехах экономики.

— В первом квартале текущего года выполняются все важнейшие параметры прогноза, утвержденные главой государства. В том числе по темпу роста ВВП - 105,1%, экспорту товаров и услуг — 129,8%. Сальдо внешней торговли — $ 206 млн. Инфляция в пределах прогноза: март к декабрю — плюс 2,5%, — перечислил успехи Кобяков.

По его совам, валовая добавленная стоимость прирастает во всех секторах экономики — в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, транспортной деятельности.

— В целом экономика показывает устойчивый сбалансированный рост, — констатировал премьер.

«Мы не можем в черном теле держать народ». Лукашенко поставил задачу поднять зарплаты

 
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