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Политика
03.05.2018
Салiдарнасць
«Мы не можем в черном теле держать народ». Лукашенко поставил задачу поднять зарплаты

Об этом он заявил на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития.

— Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ, — заявил глава государства, сообщает БЕЛТА. — Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества? Достаточно ли предлагаемых вами мер для сокращения государственного долга?

Александр Лукашенко также попросил министра экономики проинформировать о том, что нужно сделать для опережающего экономического роста.

— Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема — если видите необходимость преобразований в любом направлении (экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы), закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа, — подчеркнул он. — В обсуждении актуальных вопросов мы должны исходить из того, что у нас есть обязательства перед народом, которые требуют неукоснительного соблюдения и выполнения. Цель неизменна — обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики. 

 
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