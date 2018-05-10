Профсоюзный лидер: «Цеха «Гродно-Азота» практически выработали ресурс. Что можно тут модернизировать?»

Председатель первички Белорусского независимого профсоюза Андрей Ханевич рассказал «Салідарнасці» о положении дел на гродненском предприятии.

10 мая на совещании, посвященном перспективам развития ОАО «Гродно Азот», глава государства заявил о необходимости серьезной модернизации предприятия. Правительство рассматривало два варианта: глубокую модернизацию действующих производств либо строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств.

По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза Андрея Ханевича, «Гродно-Азот» давно нуждается в обновлении.

— Цеха предприятия практически выработали свой ресурс. Но на все это нужны большие деньги. Вроде бы собирались с китайцами новый азотный цех строить, но что-то у них не завязалось, — рассказал «Салідарнасці» профсоюзный лидер.

На строительство нового цеха нужен кредит. А это значит, что предприятие не будет отдавать в бюджет прибыль, направляя ее на погашение займа. Может ли себе государство это позволить, задается вопросом Андрей Ханевич.

По его мнению, речь нужно вести именно о строительстве нового производства:

— Что можно тут модернизировать? В реальности такое производство через двадцать лет должно быть остановлено и на его месте нужно строить новое. А в этом году «Азот» отмечает 55 лет. Строить нужно. Проблема только в том, за какие деньги.