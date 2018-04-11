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Общество
11.04.2018
Ольга Бурая
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ

Поведение представителей госСМИ на встрече с главой государства местами выглядело почти нелепо.

Фото пресс-службы главы государства

Избегали острых тем

На встречу пришло около 130 журналистов, представляющих крупнейшие государственные СМИ. Телевидение уверяло: «у каждого есть свой козырь в рукаве», «Лукашенко ждет честного разговора», «для него нет запретных тем». Ну и?

Представители госСМИ вели себя так, словно боялись не угодить Лукашенко своими словами. Зато страна узнала ответы на такие важные вопросы, какие у главы государства любимые фотографии, что он ест на завтрак и ужин, как относится к PR и зимним видам спорта.

Ситуацию спасли более-менее острые вопросы (о декрете № 1, БНР, дедовщине в армии), которые просто ретранслировали из «интернета и протестной повестки» (цитата БТ). Шесть из них, оказалось, заочно задало Радыё Свабода. Но без уточняющих вопросов Лукашенко по большому счету не смог сказать ничего нового.   

Что за козыри в рукавах держали представители госСМИ, осталось загадкой. Лукашенко пришлось брать инициативу на себя и произносить пространные речи. Показалось, что ему самому было неинтересно.

Жаловались на конкурентов из независимых СМИ

Александр Лукашенко критически высказался о работе госСМИ: «Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала».  

Правда, государственное телевидение глава государства смотрит – спортивные трансляции. Но недолго. Лукашенко с сожалением рассказал, что часто приходится переключать на российские спортивные каналы.

В ответ главе государства пришлось выслушивать жалобы на интернет и независимые медиа. Новый гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович попросила заставить чиновников делиться информацией, прежде всего, с государственными СМИ.

Выступление политического обозревателя БТ Глеба Лаврова вообще выглядит эпик фейлом. Он предложил ввести в законодательство понятие иностранных инфоагентов. Александру Лукашенко пришлось объяснять, что журналист не совсем понимает, что говорит, и какие угрозы несет его предложение. Лавров и после этого не унялся, и глава государства вновь вынужден был призвать смотреть на проблему шире.

Подарили Лукашенко портрет, а он таких подарков не любит

Представители госСМИ так хотели угодить, что отличились и в конце встречи. Главе государства вручили портрет. Реакция Лукашенко была такой: «Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю».

…Предыдущий визит в Белтелерадиокомпанию Лукашенко совершил в далеком 2004 году, то есть больше десяти лет назад. Не исключаем, что после вчерашней встречи его следующего прихода на БТ придется ждать не меньше.  

БТ озвучило фантастические цифры о своей виртуальной аудитории. Правда или нет?

 
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