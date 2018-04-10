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Политика
10.04.2018
Салiдарнасць
«Я с ними разберусь за сутки». Лукашенко предложили назвать некоторые СМИ «иностранными агентами»

На встрече Лукашенко с госСМИ политический обозреватель Белтелерадиокомпании Глеб Лавров предложил ввести в законодательство понятие иностранного информационного присутствия и иностранных агентов.

— Давайте такие СМИ, прежде всего — интернет-порталы, хотя бы промаркируем. Ведь все цифры открыты: известно, сколько выделяют поляки, сколько англичане, а сколько шведы на финансирование тех или иных проектов за пределами своих стран, — цитирует слова Лаврова «СБ — Беларусь сегодня».

Глава государства ответил, что торопиться не стоит. Но необходимость информационного иммунитета от всевозможной «чернухи» извне не подлежит сомнению.

— Если мы говорим об иноагентах, мы должны прежде всего создать единые критерии для определения таковых. Выражаясь фигурально, продумать единые бирки. Но сразу встает вопрос, как же мы будем реализовывать на практике это решение? Не усложнит ли это наши отношения с Россией, чьи СМИ порой о нашей стране показывают непонятно что? А ведь бирки придется вешать не выборочно, а на всех, кто подпадет под соответствующие критерии. Не надо забывать и того, что к западным иноагентам у нашего народа иммунитет привит. А к восточным?» — задал вопрос Лукашенко.

В ответ на замечание журналиста о том, что речь идет прежде всего о сетевых ресурсах, Александр Лукашенко призвал смотреть на проблему шире.

— Каждое поколение должно вынести свою ношу. Нам повезло, что мы — одна из немногих постсоветских стран, которая не прошла через войны и лишения. Но и наше поколение тоже на себя должно что-то взять, чтобы не было стыдно перед людьми. И нам надо выстоять! Если придет время, наступит такая необходимость — я с этими иноагентами разберусь в течение суток. Пока же главное — привить иммунитет от недобросовестной информации, — заявил Лукашенко.

 
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