Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт
Подарок вручил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в конце встречи с представителями госСМИ.
— Этот портрет создан из слов, которые вы чаще всего произносите, — сказал Эйсмонт.
Александр Лукашенко принял презент.
— Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю. Но из слов — это интересно. Неужели я столько наговорил... — приводит БЕЛТА слова главы государства.
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
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