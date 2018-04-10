Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт

Подарок вручил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в конце встречи с представителями госСМИ.

— Этот портрет создан из слов, которые вы чаще всего произносите, — сказал Эйсмонт.

Александр Лукашенко принял презент.

— Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю. Но из слов — это интересно. Неужели я столько наговорил... — приводит БЕЛТА слова главы государства.

Похоже, вот он — главный вопрос для президента!