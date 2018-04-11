БТ озвучило фантастические цифры о своей виртуальной аудитории. Правда или нет?

В репортаже со встречи Александра Лукашенко с госСМИ телеканал «Беларусь 1» обнародовал странные данные.

– Цифровизация в нашем холдинге – это 10 сайтов и 22 аккаунта в соцсетях. Месячный охват здесь свыше 2 миллионов. А добавить Youtube и мобильные приложения – еще плюс 30 миллионов. В итоге наша реальная и виртуальная аудитории уже почти сравнялись. Но если включающих телевизор на наших кнопках в год добавляется по несколько десятков тысяч, в Сети бывает – сотнями тысяч в день, – уверяет телеканал.

Что еще за 30 миллионов на Youtube и мобильных приложениях, а также «сотни тысяч» зрителей в сети? Цифры выглядят прямо фантастическими.

«Салідарнасць» изучила известные аккаунты Белтелерадиокомпании на Youtube. Вот сколько просмотров набрали на них самые популярные видео за последнюю неделю.

У некоторых видео вообще нет просмотров

Беларусь 1 – 196 просмотров.

Беларусь 2 – 29.

Беларусь 3 – 52.

Беларусь 5 – 1 700.

Беларусь 24 – 69.

АТН – 983.