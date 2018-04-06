Глава Минсельхозпрода Беларуси спокойно ответил на упреки российского коллеги и предложил поучиться

Леонид Заяц считает здоровой конкуренцию белорусских производителей с российскими.

— Это же здоровая конкуренция. Бояться своих конкурентов не надо. Если мы сегодня будем ограждать нашего ближайшего соседа от поставок продукции на российский рынок, думаю, что это не на пользу даже производителям Российской Федерации, — сказал в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщает БЕЛТА. — Нужно, чтобы наш общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания с территории ЕАЭС. Прежде чем ввозить, предположим, молочную продукцию из Уругвая, Новой Зеландии и так далее, надо было бы рассмотреть возможности стран союза, где мы сегодня заключили договоры о совместной деятельности. Должны быть партнерские отношения, чтобы мы выполнили задачу, которую поставили президенты наших стран.

Леонид Заяц заверил, что высказанные его российским коллегой намерения свести на нет импорт молочной продукции белорусской стороны не вызывают беспокойства:

— Все-таки у нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, которые поставил мой коллега. Наверное, опыт Беларуси и практическая помощь могли бы повлиять на достижение этих показателей.

По его словам, от российских партнеров и сейчас поступает немало просьб об оказании содействия в поставках племенного скота, организации строительства молочных комплексов, поставки необходимой техники для кормоуборки. К тому же в Беларуси благополучная эпизоотическая ситуация по болезням животных:

— У нас нет сегодня лейкоза, туберкулеза. У нас здоровое стадо, нет сибирской язвы, ящура и т.д. Это тоже опыт Беларуси, почему бы его не изучить, совместными усилиями с белорусскими специалистами не адаптировать на территории России.

Это заявление абсолютно не пугает — мы диверсифицируем рынки, и это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок — российский, увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока. И это заявление придает еще больше уверенности для того, чтобы мы шли на эти рынки.

Накануне глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил о том, что Россия намерена в ближайшее время обеспечить рынок молока на 90% отечественными продуктами и идти дальше, вплоть до полного замещения импорта, заявил министр сельского хозяйства РФ.

— Конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком.

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