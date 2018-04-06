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Общество
06.04.2018
Лера Василькова
Россиянки проигнорировали Лукашенко-«Брута»: «С одним братским народом нас вдрызг уже разругали»

На одном из самых главных женских форумов Рунета сутки обсуждают месседж своего главы Минсельхоза белорусским производителям молока: искать другие рынки сбыта, кроме России.

Пост с фото Александра Лукашенко, под которым на «Сплетнике» обсуждают нехарактерную для форума тему политики, называется «И ты, Брут?». Имея в виду, что «молочному посланию» министра Ткачева предшествовал визит делегации белорусского МИДа в Лондон.

Белорусские дипломаты наводят мосты в США и Великобритании, пока оттуда высылают российских

Тем не менее, сначала пользовательницы Рунета не переходили на личности первых лиц, а спелись в обсуждении качества белорусских продуктов. Причем, большинство – в пользу белорусов. Правда, через некоторое время все же рассорились, обсуждая внешнюю политику обеих стран.

Предлагаем избранное.

«Эх, скоро моя любимая рогачевская сгущенка пропадет».

«Рядом с домом моей бабушки есть магазин с белорусскими продуктами. Ни разу не было нареканий к их качеству. Очень не нравится, что нормы ГОСТа используют в политических целях: то разрешают, то запрещают, то опять разрешают один и тот же товар.

Работают давно… Честные, порядочные хозяева, сами ездят в Беларусь за товаром, нам нравится».

«Как же я не хотела кормить мелкого смесью «Беллакт» (Беларусь). Кормила другими, от всего газики были. В итоге дала попробовать «Беллакт» – единственная смесь, которая ему пошла на все 100%».

«Брест-Литовская сметана!!!»

«Вот не надо так. С одним братским народом нас вдрызг разругали, теперь с белорусами... С нами так никто не будет дружить – это печально».

«А как же братские народы Сирии и Венесуэлы?»

«До Сибири из белорусских продуктов только тушенка долетает. Местное молоко в магазинах в основном алтайское – гадость редкостная. Стараемся в деревне покупать».

«Не понимаю, почему российские власти считают, что соседние государства должны представлять их интересы, а не свои собственные. У России свои отношения с Великобританией, у Беларуси – свои».

«Руки прочь от Беларуси!»

«Тем более у них семь пятниц на неделе – помню, как Турция внезапно стала главным врагом России, а через какое-то время уже опять президенты братались, как будто ничего и не было».

«Онищенко Ткачеву:

– пост сдал

Ткачев Онищенко:

– пост принял».

Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока

 
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