Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока

«Союзная мантра больше не работает. Молочка — лишь элемент в цепи», — прокомментировал политик заявления министра сельского хозяйства РФ.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев в интервью РИА «Новости» заявил о том, что Россия намерена в ближайшее время обеспечить рынок молока на 90% отечественными продуктами и идти дальше, вплоть до полного замещения импорта, заявил министр сельского хозяйства РФ.

— Конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком.

…Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок, — добавил Ткачев.

По данным Минсельхоза России, только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко.

Политик Андрей Дмитриев назвал заявление Ткачева запоздалым молочным подарком ко 2 апреля от «друга, союзника, брата».

«Но ведь это совсем не новость, правда? МАЗы, мясо, молоко, оборонный госзаказ, сельхозтехника и многое другое давно не имеет приоритетного положения на российском рынке. Некоторые виды продукции борются уже даже не за долю рынка, а за право быть на рыке, — написал Дмитриев в Фейсбуке. — Российская власть давно поменялась. Там нет сантиментов по «братству».

Теперь предложение звучит так: Хотите быть с нами, будьте нами. А если мы не хотим? Тогда нужно уметь вести переговоры, отстаивать интересы и драться (в экономическом смысле слова). И никакие лыжи в Сочи, встречи «на двоих» тут не помогут. Путину, очевидно, эти вопросы совсем не интересны. Он передает их по цепочке, а там ... Ткачевы.

Кто из наших чиновников готов сегодня на «российском направлении» готов не водку пить в ресторанах за дружбу и любовь да протирать штаны на бесполезных заседаниях во имя прошлых побед, надеясь, что «само собой договорится», а конкурировать и проводить сложные сделки? Не знаю таких».

Дмитриев не верит, что русские государственные олигархи, делающие деньги на кредитовании сельского хозяйства, смогут напоить Россию молоком.

«И дело не столько в размере страны, сколько в том, что бизнес-схема не особенно требует его производства. Достаточно будет своих импортеров поставить. А вот в то, что могут вытеснить наших — верю. Изменят техрегламент, договорятся с товаропроводящими сетями, «найдут» в нашем молоке ужасный вирус...

Союзная мантра больше не работает. Молочка — лишь элемент в цепи. Газ, нефть будут следовать этой же логике, чтобы там Семашко ни говорил, вышибая слезу из камня.

Конечно, политикам отменить союз страшно. Столько всякой пены поднимется сразу... Но и строить экономику, определять национальные приоритеты, а тем более планы нужно уже исходя из понимания, что пришло время оформлять наши отношения нормальными двусторонними соглашениями, которые будут работать вне союзного договора», заключил политик.