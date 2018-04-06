Чалый объяснил, почему Лукашенко сложно чувствовать свою моральную правоту в молочной войне

«Что можно требовать от других, когда ты сам грешен?»

В передаче «Экономика на пальцах» Сергей Чалый затронул тему молочных войн между Россией и Беларусью и прокомментировал заявления министра сельского хозяйства РФ о желании увеличить рынок молока на 90% российскими продуктами вплоть до полного замещения импорта.

«История с молочной войной, как мы понимаем, не заканчивается. И последнее заявление российских товарищей страшное для нас. Конечно, мы все задавались вопросом: какие, к чёрту, к нам претензии? Что вы там постоянно ловите какие-то следы антибиотиков и так далее? Но мы-то понимаем, что претензии могли быть теоретический любыми, потому что цель стоит —импортозамещение. Именно такое, какое проводим и мы в нашей стране.

И фокус заключается в том, что наше возмущение в этой ситуации получается таким довольно неискренним. Если бы мы сами не действовали на своём рынке точно так же, то могли бы возмущаться.

А то выходит такая двурушническая политика, когда для наших товаров на внешнем рынке должна быть свобода, а на внутреннем должна быть защита от чужого импорта.

Вся наша внешнеэкономическая политика построена на двух опорах. Первое — это получение дешевых энергоносителей, а второе — обеспечение неограниченного доступа на российские рынки того, что мы производим. И теперь мы видим, что эта политика рано или поздно натыкается на определенные структурные ограничения. Выгода от этого нашего нефтяного довольствия становится все меньше (а по мере приближения налогового маневра она станет еще меньше), да и емкость российского рынка, как оказалось, не беспредельная и там тоже есть свои производители.

Более того, выясняется, что когда ты сам грешен в своих импортозаместительных практиках, тебе очень сложно чувствовать моральную правоту с аналогичными практиками, применяемыми против тебя.

И сейчас это наше оружие обращено против нас, и инструментов противостоять этому никаких нет».