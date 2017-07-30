Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»

Реальные бюджетники удивляются своим официальным средним зарплатам за июнь: «Белстат в своем репертуаре».

Всю прошлую неделю, обсуждая свежую статистику по средним зарплатам в стране, белорусы недоуменно вертели головой. Смотришь на официальные данные, а затем переводишь взгляд на свой кошелек — и вот ты как герой картинки: «Ожидание и реальность».

Впрочем, официальная статистика вскоре обнародовала новые данные. Выяснилось, что при этом зарплата большинства белорусов все же не дотягивает до средней.

И вот свежайшая порция от Белстата — данные по зарплатам бюджетников в июне, от которых в воскресенье колбасит Байнет.

Итак, средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне составила 624,7 рубля. Это на 23,6 рубля, или на 3,9% больше, чем в мае. Реальная зарплата бюджетников в прошлом месяце также выросла — на 3,2% (по сравнению с майской).

В частности, у врачей зарплаты превысили 1000 рублей, а у учителей — упали до 660 рублей.

Мнение форумчан на этот счет разделились. Кто-то пишет: «А чем 330 уе в месяц для учителей плохо? Этого что, мало?». И даже уточняет: «330 уе — это 120 кг свинины или 720 кг молодой картошки».

Но значительная часть пользователей пытается представить реальную картину дня, делясь своими примерами из жизни и озвучивая свои задачки. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Белстат в своем репертуаре. Какие 1000 и 660? 600 и 400 больше на правду похоже».

«Пойду, расскажу соседям. На третьем этаже учительница, напротив врач живет. А то они не в курсе».

«Моя племянница, врач-педиатор из Новополоцка, эту информацию не подтверждает!»

«Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так-то?»

«Со всеми надбавками по максимуму врачу-реаниматологу (одна из самых высокооплачиваемых специализаций) начисляют 1100 р. Начисляют! Но это же отработав 1,5 ставки! (250 часов в месяц). А на ставку сколько будет? Как у всех нормальных людей за ставку? А? Вот именно: намного меньше 1100р».

«Я врач с 10-летним стажем со 2-ой категорией. Этим летом работаю на 1,5 ставки плюс совместительство (то есть реально объем работы выполняю за 2,5 врачей). Получаю зарплату 700 рублей грязными. С 7-00 до 19-00 ежедневно. Осенью, когда закончится отпускная кампания и будет только 1,5 ставки без совместительства, то буду опять получать свои 500. Только не долларов, а белорусских рублей».

«Как у учителя может быть средняя 660 р? Когда уходила в декретный, оклад был около 220 р. С надбавкой, премией (1 категория, 13 лет стажа) на ставку выходило около 400 р, на полторы плюс платный кружок плюс замены — максимум 550. Хватит лукавить! Больше 600 рублей у нас получают учителя высшей категории с двумя ставками, а их очень мало».

«Я не пойму, откуда у учителей 330 у.е.? Я шесть лет работаю учителем - з/п 280 рублей, муж работает в колледже — з/п 300. Кредит за квартиру и двое детей. Пусть Белстат поживет на реальную зарплату!»