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Экономика
26.07.2017
Марина Светлова
Зарплата большинства белорусов не дотягивает до средней

Радость от новости по поводу роста средней зарплаты длилась недолго. Белстат опубликовал новые данные. Выяснилось, что заработки большинства белорусов ниже среднего показателя.

По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей в мае получали 2,2% от общего числа специалистов, от 1 до 1,5 тысяч — 11,7%, от 600 до 800 рублей — 20,6%, а до 600 рублей — 50,2%.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 795,2 рубля.

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Получается, что заработки большинства белорусов до среднего по стране не дотягивают. Впрочем, это не единственная цифра, которая говорит, что жить лучше население страны не стало. Вот уже два года подряд реальные денежные доходы белорусов неумолимо снижаются.

 
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