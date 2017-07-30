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Общество
30.07.2017
FINANCE.TUT.BY
У врачей зарплаты превысили 1000 рублей, а у учителей упали до 660 рублей

Официальные данные по зарплатам бюджетников в июне.

Средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне составила 624,7 рубля. Это на 23,6 рубля, или на 3,9% больше, чем в мае. Реальная зарплата бюджетников в прошлом месяце также выросла — на 3,2% по сравнению с майской.

В образовании средняя зарплата в июне равнялась 565,5 рубля (на 8,9 рубля больше, чем в мае). Учителям в прошлом месяце в среднем платили 658 рублей (-30,6 рубля по сравнению с маем), а профессорско-преподавательскому составу — 1 177,6 рубля (+238,5 рубля к маю).

Конец «Санта-Барбары» со средней зарплатой: как она «повышается» на самом деле

В здравоохранении средние заработки составили в прошлом месяце 668,8 рубля. Это на 43,5 рубля больше, чем в майские. При этом врачам в июне платили 1 056,8 рубля. Их средние заработки за прошлый месяц выросли на 69,1 рубля. Средний медперсонал в июне получал в среднем 663,9 рубля, что на 41 рубль больше, чем в мае.

Специалисты, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг, в июне в среднем получали 446,6 рубля (+7 рублей к маю).

Июньская зарплата бюджетников отстает от средней по стране на 194,6 рубля.

 
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