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Экономика
26.07.2017
Петр Гайдук
Конец «Санта-Барбары» со средней зарплатой: как она «повышается» на самом деле

После того, как Александр Лукашенко поставил задачу достичь к концу года средней зарплаты в 500 $ по стране, белорусы каждый месяц недоуменно вертели головой.

Смотрели на официальные данные о зарплатах в Беларуси, а затем переводили взгляд на свои кошельки. Денег там не прибавлялось, но абстрактные цифры говорили, что белорусы регулярно богатеют.

Отдувался за все бедняга Белстат. Со статистики смеялись, подозревали в подтасовках, обвиняли в махинациях. Наконец, в Белстате опубликовали цифры, которые проясняют намного больше, чем прежние ежемесячные отчеты.

Факт первый – ожидаемый. В мае месяце до 600 рублей получила ровно половина работающих белорусов. Еще 20% жителям страны выдали зарплату от 600 до 800 рублей. То есть почти 70% белорусов получили зарплату ниже средней.

Факт второй – удивительный. В мае по сравнению с прошлым годом удельный вес работников с зарплатой от 1000 до 1500 рублей вырос на 2,4% (до 11,7%). Еще на 1,5% выросло число белорусов (теперь их 5%), которые получили зарплату выше 1500 рублей.

То есть выясняется любопытное обстоятельство, имеющее место быть в нашем социальном государстве. По большому счету средняя зарплата в Беларуси растет не за счет того, что бедное большинство стало зарабатывать больше, а за счет увеличения количества богатых и их доходов. Становится все более заметным расслоение в обществе по доходам.

«Салідарнасць» ранее писала, что при изучении банков вакансий на крупных предприятиях, напрашивается вывод о том, что средняя получка на них выросла, прежде всего, за счет роста доходов начальственной верхушки.

Единственная цифра, которую нужно знать Лукашенко про свою работу

Зачем руководству страны нужно такими средствами добиваться поставленной цели остается только догадываться. Разница между официальной «средней» зарплатой и реальной, получаемой большинством, дискредитирует власть в глазах белорусов.

 
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