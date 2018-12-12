«Есть ли жизнь за МКАДом? Есть, но в нескольких километрах за Жодино прекращается»

Между столицей и регионами растет пропасть в уровне жизни, обратили внимание на состоявшемся на днях Форуме регионального развития Минской области, который организовала кампания «Говори правду».

Основной темой форума стало развитие малых городов, находящихся вблизи столицы.

«Многие регионы попали в ловушку бедности»

– Особенность Минской области в том, что она расположена близко к центру, к ресурсам. Но все равно, когда выезжаешь за МКАД, чувствуется пропасть: разбитые дороги, недостроенные микрорайоны, нехватка школ и детских садов. Сотни тысяч жителей области каждый день ездят в столицу на работу, – отметила один из лидеров кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

– Хотел бы поправить Татьяну Николаевну. Есть ли жизнь за МКАДом? За МКАДом она еще есть, но в нескольких километрах за Жодино прекращается. Борисов уже находится в депрессивной зоне, – сказал экономист Сергей Чалый.

Он отметил: в результате экономического спада 2015-2016 годов обнаружилась негативная тенденция: довольно сильная дифференциация регионов страны по уровню благосостояния, уровню доходов, социальным проблемам, включая проблему алкоголизма.

В два последующих года (2017-2018) разрыв продолжил увеличиваться. Обнаружившаяся проблема оказалась не конъюнктурной проблемой спада, а системной, подчеркнул экономист.

Что интересно, в Минской области названные процессы начали происходить раньше последнего экономического кризиса. Только Минский, Смолевичский и Дзержинский районы демонстрируют рост занятости – у остальных наоборот.

– В стране есть много регионов, о которых сегодня можно говорить, что они попали в ловушку бедности, – сказал Сергей Чалый. – Только в последний год на уровне властей начало осознаваться, что эта проблема не решится сама.

По словам экономиста, власти поняли, что традиционными методами – бюджетными вливаниями и льготами – проблему не решить. Денег на организацию новых производств во всех депрессивных районах взять негде.

Вместе с тем непросто идут дела и у частного бизнеса. С одной стороны он сталкивается с низкой платежеспособностью населения, с другой – оттоком квалифицированной рабочей силы в Минск.

– Очевидно, что проблема в излишней централизации, ситуацию нужно менять, – отметил Сергей Чалый. – Нужны региональные центры притяжения.

«Директор госпредприятия ездит на дорогом джипе, а ты – купленном за свои деньги УАЗике»

Сергей Чалый и Николай Лысенков

Бывший глава колхоза, член «Говори правду» Николай Лысенков обратил внимание на состояние бизнеса на селе:

– Какой бизнес на Столбцовщине в сельской местности? В основном, это крупные государственные сельхозпредприятия (бывшие колхозы). Но это не бизнес, а площадки по производству сельхозпродукции. У фермеров находится всего 1,5% пахотных земель. Фермерские хозяйства намного эффективнее крупных госпредприятий, но в то же время можно ли назвать их бизнесом? На мой взгляд, фермерское хозяйство – это больше хобби. Конкурентам в виде госпредприятий помогают субсидиям, а ты просто выживаешь. Директор госпредприятия ездит на дорогом джипе, а ты – купленном за свои деньги УАЗике.

«В Польше малые города являются локомотивом экономики»

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин также обратил внимание на пропасть в уровне жизни между столицей и глубинкой:

– По моему впечатлению, жизнь в регионах потихонечку угасает. Это связано с централизацией всего в Минске – власти, денег, бизнеса. Кроме Минска, нет ни одного недотационного бюджета в стране. Более-менее живыми остались областные центры и крупные города.

Выход из ситуации Владимир Ковалкин видит в реформе по децентрализации.

Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев рассказал, что на личном примере столкнулся с проблемами, несвойственными столице:

– Я сам живу под Фаниполем. Был поражен, как небольшое расстояние в 15-20 км оказывается пропастью по качеству жизни. Хочешь, чтобы ребенок ходил в нормальный кружок, – вези в Минск. Разговариваю с людьми: мы прописаны в Минске, чтобы иметь отношение к минской школе и минской системе здравоохранения.

Вместе с тем спикер обратил внимание на неэффективную трату бюджетных средств. Недалеко от его дома проходит МКАД-2 – политик в шутку называет ее личной дорогой из-за невостребованности трассы. Власти решили вложить в строительство дороги миллионы, тогда как в условном Фаниполе не хватает денег на развязку.

– Почему бы всем нам не жить в большом замечательном городе Минске? Почему страшно, что умирают села и малые города? Потому что практика показывает: этот дисбаланс в какой-то момент не даст развиваться и большому городу. Он станет слишком перегружен и ему придется отвечать за все. При этом мы видим пример Польши, где малые города являются локомотивом экономики, – сказал Андрей Дмитриев.

И призвал белорусов к большей активности в своих населенных пунктах и коллективной защите интересов. На форуме рассказали о конкретных примерах кардинального изменения ситуации к лучшему, чему послужила самоорганизация местных жителей.

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