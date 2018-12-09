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Общество
09.12.2018
Константин Похольчик
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей (РКП) Владимир Карягин выступил с эмоциональной речью.

Это произошло в воскресенье на форуме регионального развития Минщины, организованного кампанией «Говори правду».

 «Дам вам эксклюзивную информацию: у нас скоро появится новый праздник. У меня в руках проект указа президента. 1 июля будет объявлен днем предпринимателя Республики Беларусь. В целях формирования в обществе позитивного имиджа предпринимательской деятельности и как признание значительно роли предпринимательства в экономическом росте государства».

***

«К большому сожалению, очень многое в нашей стране зависит от личности чиновника. От предыдущего губернатора Минской области, самодура, сбежало 500 инвесторов. Поэтому я надуюсь, что когда-нибудь мы все-таки будем избирать такого рода людей, а не назначать».

***

«Белорусский бизнес живет на коротком поводке. Сегодня мы до сих пор не знаем, какие у нас будут налоги, что следует в составе затрат – ибо налоговый кодекс не принят, а действие указ о налогообложении заканчивается 31 декабря. Сейчас нужно подписывать контракты – а как их подписать? При этом наши конкуренты на пять лет вперед знают свои налоги, чикагские биржи продают зерно 2021 года. Знают цену зерна, следовательно мяса, знают цены в магазинах и ресторанах…

Вот почему мы дорогая страна. Вот почему наши курятина, молоко, сыры дороже российских – на том же российском рынке».

***

«Большинство чиновников мыслят на 3-5 лет вперед. Что дальше – они не думают! Мы должны мыслить категориями минимум двух-трех поколений. Не отравлять землю, не влазить в долги, чтобы наши дети рассчитывались, и т.д.».

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«Министерства знают: чтобы ничего не делать, надо придумать концепцию – что в будущем будет какой-то закон, какая-то программа. За это время чиновник уже два раза поменяет место работы и квартиру, и отвечать будет другой. Президент уже нервничает, когда кто-то приносит ему новую стратегию, концепцию».

***

«Я участвовал в создании пяти статей Конституции Беларуси, принятой 15 марта 1994 года. Одна моя авторская: 13-я статья. Один из ее трех тезисов – о равенстве форм собственности. Почему нет смеха в зале? Мы до сих пор за это бьемся, Конституция не выполняется!»

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«Очень многое зависит от личностных факторов чиновников. Поэтому мы должны не только ругать, поливать грязью, радоваться, что кого-то сняли с должности, но и морально поддерживать тех, кто делает хорошее. Когда предыдущего мэра Минска уволили с должности – кто доброе слово сказал? А он и его заместители действительно боролись за столичный статус города».

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«Нам нужно думать, как привлечь иностранные инвестиции. На одном из совещаний президент (это уже давно было) сказал: очень надо два миллиарда в этот проект, очень надо – где бы найти такого инвестора, который вложил бы деньги и забыл об этом? Раздался смех, он сам засмеялся».

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«Жулики, конечно, есть, были и будут. Но я посещаю тюрьмы, разговариваю с людьми. И когда они рассказывают свои обстоятельства, я понимаю, что примерно половина по экономическим делам сидит ни за что. Они берут вину на себя, либо прикрывая партнера, либо чиновника (во благо своей семьи – им же потом жить в этом населенном пункте).

Многие сидят по глупости, подписывая бумаги, не глядя».

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«Как говорит мой немецкий друг, можно аквариум с живыми рыбками превратить в рыбный суп. Но очень трудно превратить суп в аквариум с живыми рыбками. Но мы пытаемся».

 
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