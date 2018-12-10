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Экономика
10.12.2018
Павел Рос
Чалый: «Страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками»

Экономист назвал китайский индустриальный парк в Беларуси «лежачим камнем» – и объяснил почему.

Фото Shutterstock.com

Выступая на форуме движения «Говори правду» известный экономист Сергей Чалый раскритиковал проект индустриального парка «Великий камень», реализуемый в Беларуси китайцами при поддержке Александра Лукашенко.

– Совершенно очевидно, что нашим китайским партнерам никакое серьезное развитие производства там неинтересно, – отметил экономист. – За исключением, может быть, каких-то грязных производств. Например, производства солнечных панелей... Мало кто знает, что такое производство – это бешено грязная вещь. Слава богу, пока этот бизнес-проект так и не состоялся.

Чалый считает, что пока китайцы активно реализуют в Беларуси лишь проекты, связанные с транспортом и логистикой:

– Это свободная таможенная зона, которая создает перевалочную базу на пути железнодорожной ветки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Это контейнеровозы, которые следуют дальше до Лондона, а назад идут пустыми, так как от нас Китаю, собственно говоря, ничего не надо.Их интересует только экспорт своих товаров. А мы занимаем позицию просто перевалочной базы. И никакого трансферта технологий там всерьез не происходит.

Экономист также в шутку назвал проекта «лежачим камнем» и добавил, что администрация индустриального парка, пытается привлекать туда «хоть кого-то, чтобы там был бизнес».

– Уровень налоговой нагрузки, который существует в этом китайском парке составляет примерно 3,5%. Это говорит о том, что у нас настолько плохие сегодня условия ведения бизнеса, что наша страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками. Налоговыми... И только в них бизнес и способен развиваться.

Но чем больше таких «оазисов» будет, тем больше будет нагрузка на те предприятия, которые остаются вне этих мест. То есть условия, которые в этих экономических зонах создаются, это гиперкомпенсация за то, что в целом в рамках страны все плохо.

Это фактически признание властями того, что в нормальных условиях бизнес развивать у нас крайне сложно, – подчеркнул Чалый.

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