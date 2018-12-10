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Экономика
10.12.2018
Рудый: «Формулировку «индустриальный оффшор» подсказал Мясникович»

Таковым может стать индустриальный парк «Великий камень». Посол Беларуси в Китае подсмотрел эту идею во Вьетнаме.

Об этом пишут naviny.by.

По информации ресурса, сейчас на официальном уровне обсуждаются перспективы развития белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Что именно предлагается сделать? С этим вопросом обратились к послу Беларуси в КНР Кириллу Рудому.

— По нашей информации, вы являетесь автором идеи создания на базе парка индустриального оффшора. Что вы вкладываете в это понятие?

— Эта идея из жизни, я ее лишь подсмотрел во Вьетнаме, где возле города Хошимина есть успешный китайский индустриальный парк. Его успех связан с тем, что у Вьетнама с Китаем зона свободной торговли, и тот парк беспошлинно продает свою продукцию на огромный китайский рынок.

Формулировку «индустриальный оффшор», выслушав, впервые подсказал Михаил Мясникович. Идея простая и нацелена на открытие для парка новых рынков. Это не классический оффшор, поэтому требует юридической проработки: нужно, чтобы парк, оставаясь белорусским, получил фактически собственный правовой статус (как Гонконг в Китае) и мог самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, ЕС, КНР, США и т.д.

…(Парк) должен отличаться от реалий Беларуси и нашего региона. Иначе, зачем он? Если смотреть в будущее парка, то пока видны национальные и региональные риски, наш рынок недостаточен для развития парка, а рынок ЕАЭС все чаще становится непредсказуемым.

Идея создания режима свободной торговли парка с Китаем вполне реалистична и сейчас в тренде. Сегодня прорабатывается зона свободной торговли между ЕАЭС и КНР, поэтому создание режима свободной торговли между парком и Китаем могло бы стать рабочим экспериментом. Кроме того, эту тему как раз реально обсуждать в ходе вступления Беларуси в ВТО.

Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?

 
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