Рудый: «Формулировку «индустриальный оффшор» подсказал Мясникович»

Таковым может стать индустриальный парк «Великий камень». Посол Беларуси в Китае подсмотрел эту идею во Вьетнаме.
Об этом пишут naviny.by.
По информации ресурса, сейчас на официальном уровне обсуждаются перспективы развития белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».
Что именно предлагается сделать? С этим вопросом обратились к послу Беларуси в КНР Кириллу Рудому.
— По нашей информации, вы являетесь автором идеи создания на базе парка индустриального оффшора. Что вы вкладываете в это понятие?
— Эта идея из жизни, я ее лишь подсмотрел во Вьетнаме, где возле города Хошимина есть успешный китайский индустриальный парк. Его успех связан с тем, что у Вьетнама с Китаем зона свободной торговли, и тот парк беспошлинно продает свою продукцию на огромный китайский рынок.
Формулировку «индустриальный оффшор», выслушав, впервые подсказал Михаил Мясникович. Идея простая и нацелена на открытие для парка новых рынков. Это не классический оффшор, поэтому требует юридической проработки: нужно, чтобы парк, оставаясь белорусским, получил фактически собственный правовой статус (как Гонконг в Китае) и мог самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, ЕС, КНР, США и т.д.
…(Парк) должен отличаться от реалий Беларуси и нашего региона. Иначе, зачем он? Если смотреть в будущее парка, то пока видны национальные и региональные риски, наш рынок недостаточен для развития парка, а рынок ЕАЭС все чаще становится непредсказуемым.
Идея создания режима свободной торговли парка с Китаем вполне реалистична и сейчас в тренде. Сегодня прорабатывается зона свободной торговли между ЕАЭС и КНР, поэтому создание режима свободной торговли между парком и Китаем могло бы стать рабочим экспериментом. Кроме того, эту тему как раз реально обсуждать в ходе вступления Беларуси в ВТО.
Надежд на «Великий камень» у властей больше нет?