Две стороны одного социально ориентированного государства

Наверное, есть что-то символичное в том, что фотографии нового здания Верховного суда появились на следующий день после того, как стало известно, что в Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

Фото Радыё Свабода

Эти две новости просто созданы друг для друга, чтобы показать всю суть нашего «государства для народа». Пока три миллиона белорусов банально недоедают, слуги народа, призванные восстанавливать справедливость и вершить правосудие, отгрохали себе дворец с витражами, золочеными колонами и фонтаном.

Освещать все это царское великолепие должна будет хрустальная люстра индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов, которая, кажется, больше подошла бы для театра. Впрочем, тут как раз нет диссонанса. Театр абсурда должен сиять во всей красе.

Вот только некоторая стоимость закупок: герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов, обустройство фонтана с освещением почти 300 тысяч долларов.

Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов. Куда ж без прекрасного? Правда, судя по стоимости, замахнуться решили сразу на мировые шедевры. Даже интересно, какие бы полотна живописцев порекомендовали приобрести в здание Верховного суда те самые 34% граждан, которые живут на сумму ниже 317 рублей в месяц?

Думаю, стоило бы приглядеться к картине Босха «Страшный суд» – в конце концов, должен же быть в нашем суде хоть какой-то суд!

Обращает на себя внимание и статуя Фемиды в фойе у главного входа. Некоторые комментаторы обратили внимание на явный просчет скульптора, который вручил богине правосудия меч, а не более привычную для наших местных богинь телефонную трубку.

Впрочем, трубка для нынешних обитателей здания вряд ли будет теперь нужна – им достаточно выглянуть в окно, чтобы сверить ориентиры. Не зря ведь здание суда разместили напротив Дворца независимости. Кстати, на месте цирка-шапито, что тоже наверняка не просто так.

В общем, хороший получился объект. Красивый, богатый, а главное очень символичный. А пока в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор жизненно необходимого, все помпезнее и богаче становятся дворцы для слуг этого бедного народа.