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Общество
13.11.2018
Кирилл Иванов
«Нужна ли Фемиде такая помпезность?»

Собрали реакцию на публикацию фото новое здание Верховного суда.

Опубликованные фото интерьеров нового здания Верховного суда, стоившего бюджету миллионов долларов, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей Байнета. Предлагаем краткий обзор мнений.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«В этом здании суда, как и во всех остальных зданиях судов в этой стране, у Фемиды весы должны быть с перевесом в одну сторону, а вместо меча в руках должна быть телефонная трубка».

«Наверное, записи на месяц к онкологам в стране победили, сейчас можно и обустройством фемиды заняться».

«Ну вот и социалку народу урезали, и пенсионный возраст подняли, и «тунеядцев» по всей стране ловят, и налоги бедным сделали побольше, а все, кто с партбилетом власти – купаются в роскоши... В стране люди по копейке на лечение детям собирают, с экранов нам на жалость давят, а тут такое»

«Не, ну я понимаю дворец независимости – это лицо страны и все такое. Там, действительно, все должно быть по-богатому. Но ВС! Там-то зачем все это? Покрасить стены хорошей, дорогой и долговечной краской, повесить пару тройку абстрактных картинок из квадратов и треугольников. И все».

«Нужна ли Фемиде такая помпезность?»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Больница? Школа? Нет, здание для суда, который ничего не решает. В стиле агротрэш».

«Правосудие дорого стоит. Но так было всегда, потому что у Фемиды завязанные глаза и ворья рядом с собой она не видит».

«Інтэрер тэатра балету, а не Вярхоўнага суда. І навошта і дзеля каго ўся гэтая паказушная раскоша, калі ў новы будынак, гэтак жа як і ў цяперашні, пускаць нікога не будуць? Бо ў Вярхоўным судзе кожны наведвальнік пасля вобшуку праводзіцца супрацоўнікам да недалёкага пакоя прыёму грамадзян. І затым выводзіцца. І больш нікуды ні кроку».

 
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