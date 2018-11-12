В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг

В Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.

Эти данные приводятся в «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь, 2018 год».

Справка FINANCE.TUT.BY. Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления соцподдержки нуждающихся.

При подсчете среднедушевого ресурса (дохода) берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Для сравнения: в 2016-м среднедушевые располагаемые ресурсы 2 миллионов 719,2 тысячи белорусов не превышали МПБ в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц, в 2015-м — 2 миллионов 112 тысяч человек, а в 2014-м — 1 миллиона 691,9 тысячи человек.

Напомним, численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в прошлом году составила 528,1 тысячи человек (в 2016-м — 498,5 тысячи). Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц — 192,4 рубля.

Число малоимущих в Беларуси растет третий год подряд.