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Политика
26.08.2018
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича

Александр Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием премьер-министров и членов правительств двух стран.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», фрагмент которого был показан в эфире 25 августа.

– Самое важное было то, что мы в Сочи договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность… и встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств, — сказал Лукашенко, передает TUT.BY.

В анонсе интервью также рассказали, что в Сочи президенты России и Беларуси подробно обсудили международную повестку от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел.

Александр Лукашенко также прокомментировал назначение Михаила Бабича послом России в Беларуси. По его словам, он обсуждал кандидатуру Бабича с Владимиром Путиным «месяца полтора-два назад» в телефонном разговоре.

– Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, «Да Господь с тобой». Но по дружески задал ему вопрос: «Слушай, ты знаешь Бабича?» Он говорит: «Очень хорошо знаю». «Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?» И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек, — рассказал Лукашенко.

– И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова работать с любым представителем России.

Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»

Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси

 
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